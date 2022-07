MG 4 komt eraan

Na de MG ZS, de Marvel en sinds kort ook de MG 5, kondigt de Alglo-Chinese constructeur zijn vierde model aan, de MG 4. Die is duidelijk compacter en zal een betaalbaar alternatief bieden voor de ID.3, maar ook voor de E-C4 en straks de elektrisch aangedreven Opel Astra.

Nieuw platform

MG kiest bij dit nieuwe model voor een architectuur met achterwielaandrijving en bouwt de wagen op de nieuwe MSP-bodemplaat die exclusief voor elektrische modellen is bedoeld. Dat is interessant want zowel de ZS als de MG5 zijn modellen waarvan voor andere markten ook nog een versie met een klassieke verbrandingsmotor bestaat. De keuze voor achterwielaandrijving is niet zo vreemd, want ID. doet dit eveneens met de ID.3 en ook de BMW i3 (die straks afzwaait) is een achterwielaandrijver. De nieuwe architectuur biedt bovendien mogelijkheden voor vierwielaandrijving middels een tweede motor op de vooras. MG belooft compacte afmetingen in combinatie met een dynamisch rijgedrag dankzij de perfecte gewichtsverhouding tussen voor- en achteras.

Snel en betaalbaar

De batterij wordt centraal tussen de voor- en de achteras gemonteerd en het Chinese moederhuis SAIC ontwikkelde een zeer vlakke batterij (110 mm) zodat het zwaartepunt van de wagen erg laag blijft. Vanaf de lancering in de herfst van het jaar zal MG twee batterijvarianten voorzien, eentje met een capaciteit van 51 kWh en een grotere versie van 64 kWh. De grootste batterij wordt gecombineerd met een elektromotor die 204 pk levert en zou een rijbereik van 400 km realiseren. De basisversie is goed voor 170 pk en die motor puurt zijn stroom uit de batterij van 51 kWh die een actieradius van 350 km biedt. De oefening van 0 tot 100 km/u lukt in minder dan 8 seconden en de topsnelheid wordt begrensd bij 160 km/u. Over prijzen is vandaag nog geen informatie beschikbaar, maar MG zal zijn adagio van ‘betaalbare elektromobiliteit’ ook voor dit model handhaven.

‘One pack’ batterij verduurzaamt elektrische auto

Dit is het eerste model dat gebruik maakt van de nieuwe MG-batterijtechnologie die de constructeur de ‘One Pack’ batterij doopt. Door alle batterijen van de verschillende (toekomstige) modellen dezelfde architectuur en connectoren te geven, kan men deze batterij modulair bouwen met een capaciteit die varieert van 40 tot 150 kWh. Het ziet er bovendien naar uit dat de klant een goedkoper instapmodel kan kopen met een beperkte capaciteit. Wanneer hij gedurende de levensduur van de wagen nood heeft aan een groter rijbereik zou men de batterij kunnen vervangen door een groter exemplaar.