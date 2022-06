‘Met Zweden en Finland erbij maken we Europa veiliger en NAVO sterker’, zegt De Croo

Dat Turkije zijn verzet tegen een toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO opzij schuift, is volgens premier Alexander De Croo ‘de enige juiste keuze’. Met de twee Noordse landen als NAVO-bondgenoten, “maken we Europa veiliger en de NAVO sterker”, zegt hij in een reactie.

‘Zweden en Finland zijn al jaren onze Europese partners. Ze delen onze waarden van vrijheid en democratie”, aldus de premier. ‘België kijkt ernaar uit om met Zweden en Finland als NAVO-bondgenoten samen te werken.’

Dinsdagavond raakte bekend dat Turkije, Finland en Zweden een memorandum ondertekenden, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor het toetredingsproces van Finland en Zweden, na de blokkage door Turkije dat veiligheidsbezorgdheden had geuit.