Mercedes EQA en EQB worden hertekend

Mercedes komt met een update voor de meest compacte modellen met elektroaandrijving, de EQA en de EQB. Deze wagens worden niet enkel optisch bijgewerkt, maar krijgen ook extra rijbereik.

De EQA en de EQB zijn op dezelfde leest gebouwd en delen ook hun motorisaties. De EQA is uiteraard iets compacter en heeft een meer uitgesproken coupévorm. De EQB is een beetje groter, heeft een duidelijk SUV-koetswerk en beschikt ook over een grotere koffer. De vernieuwde modellen krijgen een nieuw design dat perfect aansluit bij de grotere en meer recentere elektrische modellen uit de catalogus van Mercedes.

Dat merk je vooral aan het aangepaste front met het ‘black panel’ waarop geen horizontale lamellen meer zitten. De snuit is volledig zwart met ster-accenten die rond de prominent centrale Mercedes-ster lijken te zweven. Verder is er een horizontaal ledbalkje dat beide koplampen met elkaar verbindt. Ook achteraan werden de lichtunits aangepast. Binnen komt er een ander stuur voorzien van touch-bedieningselementen en ook bepaalde sierstukken zijn anders. Er wordt optioneel ook lindenhout gebruikt om de dashboardpanelen af te werken.

Extra kilometers

Mercedes zorgt tegelijk voor een technische update want het rijbereik van de wagens wordt opgetrokken. Dat gebeurt niet door zuinigere motorisaties of extra batterijcapaciteit, wel via aerodynamische ingrepen, het beperken van de rolweerstand en de mogelijkheid om energieverbruikers uit te schakelen. Zo werd de snuit hertekend met het oog op een efficiëntere luchtgeleiding, de wagen staat op speciale banden met een lagere rolweerstand en de gebruiker kan bijvoorbeeld de airco en grote displays helemaal uitschakelen om het stroomverbruik te drukken.

Opvallend detail is dat de EQB (het SUV-model) voor het eerst ook beschikbaar zal zijn met een trekhaak. De basisversie (de 250 met voorwielaandrijving) mag tot 1.400 kg slepen, de vierwielaangedreven variante (350 4Matic) kan tot 1,7 ton aan. Deze auto’s zijn vanaf de herfst bestelbaar en de eerste exemplaren worden vanaf begin 2024 geleverd.