Mercedes CLE komt eraan

Mercedes lanceert een nieuwe CLE en de fraai gelijnde coupé die in de herfst op de markt komt, gebruikt zowel elementen van de C- als van de E-Klasse.

Generaties geleden was het merk met de ster erg duidelijk in de benaming van modellen en het bleek bij uitbreiding erg makkelijk om na te gaan welke basis onder het koetswerk schuilging. Omdat coupé- en cabriomodellen duurder werden om te ontwikkelen en omdat dit – door de forse prijskaartjes – nicheproducten werden, was het een no-brainer om voor een tussenoplossing te kiezen.

Bij de CLE is dat niet anders en dit model krijgt nog extra druk op de schouders want hij moet niet alleen zijn voorgangers opvolgen maar ook de leemte die de afgevoerde SLK achterliet, opvullen.

Diesel

Hoewel de CLE qua benaming doelt op elementen van zowel de C- als van de grotere E-Klasse, leunt hij meer aan bij het design van de C-Klasse. Ook de kofferlijn herinnert aan het compactere Benz-model. De driehoekige lichtunits die in een punt naar elkaar lijken toe te lopen leunen, zitten dan weer in de buurt van de jongste E-Klasse. Hij is ook een stuk langer dan de C-Klasse wat aangeeft dat de naamgeving verder gaat dan een marketingstunt. Onderhuids zijn de jongste generaties C en E ook steeds meer met elkaar verwant geraakt.

Het interieur herinnert sterk aan dat van de C-Klasse niet in het minst omwille van de grote centrale display en de afgeronde luchtroosters die prominent in het dashboard geïntegreerd zitten. Onder de motorkap voorziet Mercedes een C200 basisversie die 204 pk levert. Er komt ook een tweeliter diesel met 200 pk.

Om het dna van de E-Klasse te versterken, worden potige zescilindermotoren voorzien. Alle motoren worden aan de verfijnde negentrapsautomaat gekoppeld. Voor volgend jaar heeft Mercedes ook nog een cabrio-afgeleide op het programma staan.