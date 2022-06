Meeste Belgische soldaten keren terug van Roemeense missie

De meerderheid van de Belgische militairen die vier maanden op missie waren in Roemenië, is terug thuis. Rond 20.30 uur vrijdagavond landde een burgervliegtuig met een zestigtal militairen op de luchthaven van Melsbroek. Ook maandag was er al een vlucht teruggekeerd uit Constanta, aan de Zwarte Zee.

Na aankomst in Melsbroek namen de Belgische militairen plaats in bussen en vrachtwagens die hen naar de diverse kazernes brachten waar hun families hen opwachtten. Het grootste deel trok naar Marche-en-Famenne, zo ook compagniecommandant Benjamin. ‘Iedereen is nu terug, behalve de logistiek’, legt Benjamin uit in een video-interview met Belga. ‘Zeventig manschappen zijn nog ter plaatse om de terugkeer van alle voertuigen en munitie voor te bereiden en uit te voeren. Die terugkeer gebeurt langs de weg, per trein of per vliegtuig. De militairen die daarvoor verantwoordelijk zijn zullen nog twee à drie weken in Roemenië blij.

Ons land stuurde zowat 300 militairen naar Roemenië. Het ging overwegend om infanteristen van het Bataljon 1/3 Lansiers. Zij stonden onder Frans commando. Eind februari werd de beslissing genomen om de snelle interventiemacht van de NAVO in te zetten om de verdediging en afschrikking langs de oostflank van de alliantie te versterken na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Op 4 maart waren de eerste Belgen ter plaatse. Aan de militairen die vertrokken, werd gezegd dat hun missie drie tot zes maanden kon duren. Uiteindelijk is het vier maanden.

De Belgen worden nu afgelost door Nederlandse militairen. Sarah Goffaux, die deel uitmaakt van de medische eenheid, is blij weer thuis te zijn en blikt tevreden terug: ‘Het was mijn eerste missie en ze heeft me zin doen krijgen om nog te vertrekken. Het was erg verrijkend, zeker de samenwerking met de andere landen.’