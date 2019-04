De Britse premier Theresa May blijft erbij dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zo snel mogelijk moet verlaten, met een akkoord. Na een intense brexit-top in Brussel keert ze woensdagnacht terug naar Londen met uitstel tot 31 oktober op zak, maar een Britse sortie kan ook vroeger als ze het Britse parlement ertoe kan bewegen een brexit-akkoord goed te keuren.

De Europese leiders zijn bereid de Britten nog tot 31 oktober te geven om met een akkoord uit de Europese Unie te stappen. Dat beslisten ze woensdagnacht na lang beraad in Brussel. De Britten moesten wel beloven dat ze de interne werking van de EU tijdens dat uitstel niet zullen ondermijnen, en dat ze indien nodig op 23 mei Europese verkiezingen zullen organiseren. Bovendien is het uitstel flexibel: keurt het Britse parlement een brexit-deal goed, dan kunnen ze de Unie meteen verlaten. De Britse premier Theresa May is tevreden, ook al had zij om een korter uitstel tot 30 juni gevraagd.

'Als het akkoord voor eind oktober wordt goedgekeurd, kan het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Als dat in de eerste drie weken van mei kan, dan kunnen we al op 1 juni de EU verlaten', zei ze na afloop van de vergadering op een persconferentie. May is van plan de parlementsleden morgen/donderdag al toe te spreken over de details van het akkoord. Intussen blijft ze de gesprekken met oppositiepartij Labour voortzetten. 'Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we hebben de verantwoordelijkheid als politici om de impasse te doorbreken', zegt ze. De Britse premier beloofde ook dat Groot-Brittannië zich gedurende het uitstel aan de verplichtingen zal houden, en loyaal zal samenwerken.