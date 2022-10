Marc Van Ranst: ‘Ik verwacht geen exponentiële stijgingen meer’

Nauwelijks was de ‘coronaherfstgolf’ goed en wel ingezet of de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano begonnen alweer te dalen. ‘We gaan stilaan naar de endemische fase’, zegt viroloog Marc Van Ranst.

1. Is de herfstgolf alweer voorbij?

Marc Van Ranst: De huidige golf lijkt inderdaad al over zijn hoogtepunt heen. De opstoot werd veroorzaakt door de BA5-variant, maar die zal plaatsmaken voor nieuwe varianten, zoals BQ.1. Die is nu al verantwoordelijk voor minstens 15 procent van de besmettingen en zal nog aan kracht winnen. Maar voor exponentiële stijgingen vrees ik niet. Wij zijn in België, en zeker in Vlaanderen, niet langer ‘immunologisch naïef’. Heel veel mensen zijn gevaccineerd en/of hebben een of meerdere keren covid-19 gehad. Die immuniteit maakt dat de golven minder spectaculair zullen zijn. Dus nee, een kerstfeest met strenge coronamaatregelen verwacht ik niet meer. Maar ik zou toch niet vergeten om straks uw dampkap op te zetten. (lacht)

2. Uw collega Steven Van Gucht zei vorige week dat we voorlopig nog niet, zoals bij de griep, van een ‘endemisch virus’ mogen spreken. Waarom niet?

Van Ranst: We zitten nog niet in de volledig seizoensgebonden fase. Pas als het virus niet in de zomer, en enkel in de herfst of de winter opduikt, is het endemisch. Zover zijn we nog niet. Maar je voelt wel dat we meer en meer in die richting evolueren. Het is ook niet zo dat je precies kunt zeggen: vanaf nu is een virus endemisch geworden. In feite is het een semantische kwestie, die weliswaar voor gezellige discussies kan zorgen, maar voor de rest niet zo belangrijk is. Vele belangrijker: voor de patiënt is er vandaag niet meer zo veel verschil met de griep.

3. De Standaard publiceerde vandaag de resultaten van een internationale analyse door het Max Planck-Institut für demografische Forschung . Eén conclusie luidt dat België, dankzij de hoge vaccinatiegraad, de schade meer dan gemiddeld heeft kunnen beperken. De correlatie is wel niet één op één. Portugal en Nederland hadden ook een hoge vaccinatiegraad, maar toch relatief hoge sterftecijfers.

Van Ranst: Dat klopt, en ik heb er ook geen eenduidige verklaring voor. Een mogelijke, zeer plausibele verklaring is een andere opeenvolging van varianten. En natuurlijk kunnen ook de verschillende gezondheidssystemen een rol spelen. Hoe groot is de draagkracht van het systeem? In welke mate kan het in tijden van corona normale zorg blijven leveren? In Nederland bijvoorbeeld heb je relatief gesproken veel minder bedden op intensieve zorg dan in ons land. Dat betekent dat de drempel om op intensieve opgenomen te worden hoger ligt. En zo kunnen er nog veel meer verklaringen gevonden worden. Bij correlaties ben je altijd geneigd een een-op-eenrelatie te zien. In dit geval: de vaccinatiegraad en de sterftecijfers. De realiteit is vaak veel ingewikkelder.