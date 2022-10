Magnette: ‘We moeten stoppen met onderhandelen met Engie’

PS-voorzitter Paul Magnette wil dat de regering de controle terugkrijgt in de onderhandelingen met Engie over de verlenging van de levensduur van de twee kerncentrales. Voor hem is de tijd van praten voorbij, en moet de staat de elektriciteit die de Belgische uitbater van de kerncentrales opkopen aan een prijs die ze zelf vastlegt, zo zei hij maandag op LN24.

Op 18 maart raakte Vivaldi het eens over de verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025, waarna premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten onderhandelingen opstartten met Engie. Het zijn complexe gesprekken omdat de Franse energiegroep herhaaldelijk had aangekondigd dat de nodige tijd voor een verlenging overschreden was.

In juli raakten beide partijen het eens over een kader, dat tegen het eind van het jaar tot een akkoord moet leiden. Intussen zijn de energieprijzen geëxplodeerd en realiseert Engie zoals andere Europese actoren ‘overwinsten’ die de regering wil belasten.

‘Voor mij hebben de onderhandelingen met Engie lang genoeg geduurd. Het volstaat, we moeten stoppen met onderhandelen. De regering kan Engie zeggen: we leggen u op om te produceren in naam van de bevoorradingszekerheid van het land. Dat is absoluut noodzakelijk, we moeten het kunnen opleggen en we gaan aan een door de overheid opgelegde prijs aankopen, die veel lager ligt dan de markt om lagere rekeningen mogelijk te maken’, lichtte Magnette maandag toe.