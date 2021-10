Heerlijk, af en toe een stukje zwarte chocolade. En het zou zelfs goed zijn voor je brein, voor je humeur, zelfs voor je tanden... Waar komen die beweringen vandaan? Regelrecht van de chocolade-industrie zelf, zo blijkt. Grote internationale chocoladefab...

Heerlijk, af en toe een stukje zwarte chocolade. En het zou zelfs goed zijn voor je brein, voor je humeur, zelfs voor je tanden... Waar komen die beweringen vandaan? Regelrecht van de chocolade-industrie zelf, zo blijkt. Grote internationale chocoladefabrikanten hebben de afgelopen decennia miljoenen geïnvesteerd in studies die de heilzame effecten van cacao op de gezondheid moeten aantonen. De studies focussen op de concentratie van flavonolen - dat zijn antioxidanten - in cacaobonen. Met de regelmaat van de klok halen nieuwe bevindingen over de heilzame werking van flavonolen de media, en daarbij wordt telkens de link gelegd met chocolade, vooral zwarte. Dat beïnvloedt onze perceptie over het lekkere goedje, terwijl tot op heden nooit aangetoond is dat zwarte chocolade goed is voor de gezondheid. Het gehalte flavonolen mag dan hoger zijn in zwarte chocolade in vergelijking met melkchocolade, het blijft erg beperkt. Om voldoende flavonolen in te nemen via chocolade voor een effect vergelijkbaar met de bevindingen uit onderzoek zou je dagelijks minstens 100 gram chocolade moeten te eten, en dan krijg je meteen extra veel vet en suiker binnen. Houd het daarom op af en toe genieten van een lekker brokje chocolade - het is alvast goed voor het humeur.