Om ruglijders en zorgverleners op weg te helpen, ontwikkelde het KCE in 2017 een klinische richtlijn voor de aanpak van rugpijn, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs en in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en met patiënten. Op basis van die richtlijn werd ook een zorgpad lage rugpijn ontwikkeld. Zo'n zorgpad is een praktische tool die zorgverleners stap voor stap helpt in het begeleiden van personen met rugpijn. Het geeft bijvoorbeeld aan in welke omstandigheden beeldvorming wenselijk is, wanneer moet worden doorverwezen en naar welke discipline. Het zorgpad is gebaseerd op 3 principes: 1) overmedicalisering vermijden en dedramatiseren, 2) aandacht hebben voor (risico op) chronische pijn, 3) tijdig ingrijpen om de evolutie naar chronische pijn te voorkomen. Daarnaast stelt het KCE een educatief toegankelijk filmpje over rugpijn ter beschikking op YouTube, waarin het zorgpad voor leken wordt uitgelegd door een kinesitherapeut. Info zorgpad voor zorgverleners: http://lagerugpijn.kce.be Info zorgpad voor ruglijders: https://www.youtube.com/watch?v=jHoaJQbebwo