Klinische zoantropie of de overtuiging in een dier veranderd te zijn, is een zeldzame psychiatrische aandoening. Er bestaan verschillende visies over de ontstaanswijze ervan. De...

Klinische zoantropie of de overtuiging in een dier veranderd te zijn, is een zeldzame psychiatrische aandoening. Er bestaan verschillende visies over de ontstaanswijze ervan. De waan kan optreden bij een onderliggende psychiatrische stoornis, zoals schizofrenie, maar kan ook het gevolg zijn van afwijkingen in de hersenen. Psychiaters van de KU Leuven publiceerden zopas over een nieuw geval van zoantropie. Het betreft een 54-jarige vrouw die kortdurend de waan had een kip te zijn. Met intervallen kakelde ze als een kip of flapperde ze met haar armen. In heldere momenten vertelde ze dat ze 5 nachten amper geslapen had en dat ze het gevoel had dat haar ledematen niet op haar lichaam pasten. Ook wist ze te vertellen dat men vergeten was haar 'op haar stok' te zetten. De waan eindigde met een veralgemeende epileptische aanval.