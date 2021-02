Steeds meer mensen kiezen voor havermout als ontbijt, en terecht. Havermout is niet alleen makkelijk en voedzaam, je kunt er ook eindeloos mee variëren. En vooral: het is gezond.

Volkoren

Zowel havermout als havervlokken worden gemaakt van haverkorrels. Worden die korrels geknipt en geplet, dan heb je havermout. Als ze alleen geplet worden, zijn het havervlokken. Omdat de hele graankorrel gebruikt wordt, zijn het volkorengranen. Volkorenproducten zijn sowieso gezond, maar havermout heeft nog een extra troef. Het bevat bèta-glucanen: oplosbare vezels die veel vocht opnemen in de darmen en daarbij cholesterol binden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de dagelijkse consumptie van 3 gram bèta-glucanen uit haver het ongunstige LDL-cholesterolgehalte verlaagt en zo het risico op hart- en vaatziekten verkleint. In 2011 keurde de EFSA (European Food Safety Authority) die gezondheidsclaim goed.De voedingsvezels in havermout zorgen ook voor een stabielere bloedsuikerspiegel en een voldaan gevoel, omdat het voedsel langzaam en beter verteert. Door dat verzadigende effect is havermout ook lief voor de lijn. Het is bovendien een goede bron van vitaminen (vooral B), ijzer en antioxidanten (zoals polyfenolen). En natuurlijk zijn vezels goed voor je darmen: ze stimuleren een gezonde darmflora en een vlotte darmtransit. Haver is van nature glutenvrij en daardoor geschikt voor mensen met een glutenintolerantie of -allergie. Let wel: havermout komt uit molens en fabrieken waar ook andere granen worden verwerkt en kan dus sporen van gluten bevatten. Koop daarom voor de zekerheid havermout met de duidelijke vermelding 'glutenvrij' op de verpakking. Met havermout kun je veel kanten op. Meestal wordt het gegeten als ontbijt, in de vorm van pap: havermout die aan de kook wordt gebracht met (plantaardige) melk of water. Daaraan wordt naar smaak vers fruit toegevoegd (banaan, aardbeien, bessen, appel), gedroogde vruchten (rozijnen, vijgen, pruimen), noten, zaden of pitten. Op smaak brengen kan met kaneel, cacao, bruine suiker, honing of kokosrasp. Havermout kan ook gebruikt worden in yoghurt of in een smoothie, om pannenkoeken, granola of een crumble mee te bakken of als toevoeging aan cake of brood. Je vindt het ook in koekjes en repen. Havermout heeft de laatste jaren een hip imago gekregen en werd als superfood bestempeld. Terecht? Veel hangt af van de bereidingswijze en de toevoegingen. Als je allerlei zoete extraatjes in je havermoutpap doet, ben je uiteraard minder goed bezig dan wanneer je alleen vers fruit gebruikt. En haverkoekjes en -repen bevatten veel suiker. Maar havermout op zich is - inderdaad - heel gezond.