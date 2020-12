Op vrijdag 2 oktober nam een groep genodigden, onder wie enkele bekende politici, deel aan In Their Shoes, op uitnodiging van Takeda.

Op vrijdag 2 oktober nam een groep genodigden, onder wie enkele bekende politici, deel aan In Their Shoes, op uitnodiging van Takeda. Robby De Caluwé (Kamer, Open Vld): "Ik was 1 dag Crohn-patiënt #InTheirShoes. Een belangrijke ervaring om de impact van de ziekte op het leven van de patiënt te kunnen begrijpen. IBD heeft heel wat neveneffecten, de combinatie werken en ziekte is niet vanzelfspekend. Werkgever/collega's dienen hiervoor begrip te tonen en flexibel te zijn." Jan Bertels (kabinetschef minister Vandenbroucke, sp.a): "Een confronterende beleving. Met #InTheirShoes leefde ik 1 dag als IBD-patiënt. De ziekte heeft een impact op je hele leven, fysiek, sociaal, mentaal, professioneel..." Nawal Farih (Kamer, CD&V): "Een dag in de schoenen van IBD-patiënten staan, was een zeer intensieve ervaring. De opdrachten via de app waren erg moeilijk te combineren met mijn agenda. Je merkt dan pas onder welke sociale en mentale druk deze mensen staan."