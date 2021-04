Twijfel niet over de uitspraak: BZen is 'be zen'. De urban e-bike met Belgische roots draagt zijn filosofie in de merknaam: wees zen, laat de stress achter je en vind een nieuwe balans.

Nagelbijtend achter het stuur van zijn auto in de zoveelste file in de zoveelste grootstad, dacht Pierre Detry - toen nog ceo van Nestlé in Polen en de Baltische staten: 'Dit moet véél beter kunnen.' Telkens als de lente aanbrak, kriebelde het om met de fiets naar het werk te pendelen. Het kwam er nooit van: 'Fietsen is dan wel mijn favoriete sport, maar mij in het zweet trappen naar het werk? Te veel gedoe.' Toen de Luikenaar de deur van de multinational achter zich dichttrok, deed hij dat niet zonder een plan. 'Mijn nieuwe missie was om de levenskwaliteit van mensen in de stad op te krikken, onder meer door het pendelen meer zen te maken. We hebben in Europa prachtige steden, maar genieten er niet ten volle van. In de wagen of in de metro gaat de schoonheid van de stad aan je voorbij. Terwijl, op een e-bike...' We spreken over het jaar 2018 en de elektrische fiets is natuurlijk al lang geen nieuwkomer meer. Viste Pierre Detry niet achter het net? 'BZen wil niet de zoveelste fietsenfabrikant zijn. Wij vertrekken van de wensen van de eindgebruiker en laten ons niet blind door de technologie leiden. De fietsenindustrie is in hoofdzaak een mannenbastion, gefocust op sportiviteit en bijzonder prestatiegedreven. Maar kom je vanuit dat perspectief wel tegemoet aan wat de mensen in de stad echt willen: een 15 kilogram lichte en betrouwbare e-bike, waarmee je je zonder veel poespas comfortabel kunt verplaatsen? Uit ons onderzoek kwam naar voren dat pendelaars hun e-bike gebruiken voor ritten van gemiddeld tussen 2 en de 7 kilometer. Dat vraagt niet om een uit de kluiten gewassen batterij, maar eentje die perfect past in een gracieuzer design. We maakten vijftien prototypes die we in vijf landen testten. Op basis van de feedback brachten we verbeteringen aan. De eerste fietsframes kwamen nog van een co-manufacturer in Polen, binnenkort komen ze uit onze eigen fabriek. Zo krijgen we meer controle en houden we jobs hier bij ons.' BZen biedt drie modellen aan, elk genoemd naar een inspirerende grootstad: Amsterdam, Brussel en Milano. 'Elk design reflecteert een karaktertrek van die stad. Op een Amsterdam zit je flink rechtop waardoor het aangenaam is een babbeltje te slaan met andere fietsers, terwijl je op een Milano een sportievere houding aanneemt. Brussel bengelt daar zo'n beetje tussenin.' De klantgerichte aanpak werkt, want BZen spreekt een eigen publiek aan. 'Vooral vrouwen van boven de 40 jaar die houden van eenvoud en comfort, kiezen voor BZen. Maar onze fietsen zijn genderneutraal, elk model is geschikt voor iedereen.'