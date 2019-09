Fit op je 70ste met het hart, de longen en de spieren van een veertiger? Het ziet er steeds meer naar uit dat het kan. Dankzij een leven vol beweging.

Wie veel beweegt, geniet van een betere mentale en fysieke gezondheid en leeft ook nog eens langer (1,2). We vertellen daarmee niets nieuws, maar er is nog veel onzekerheid over hoe groot de winst in jaren kan zijn en over de verklaringen voor de positieve effecten. Daar komt stilaan verandering in met onderzoek van mensen die een leven lang bleven sporten voor hun gezondheid. Die tendens ontstond rond 1970, en de eerste generaties bereiken stilaan hun 70ste of 80ste verjaardag. De eerste analyses van hun fysieke conditie leveren hoopvolle resultaten op.

...