"We bouwen enterprise software voor grote bedrijven, maar voor De Roze Mars van Pink Ribbon maken we graag een uitzondering."

PeopleWare ontwikkelt software voor grote, unieke bedrijven die hun gading niet vinden tussen de bestaande softwarepakketten op de markt. Daarom gaat het softwarebedrijf, dat 60 werknemers telt, ver in de samenwerking met haar klanten. PeopleWare bouwt lange-termijnrelaties op en maakt er een punt van dat de software perfect is afgestemd op de noden van de klant en steeds mee evolueert met veranderende wensen en een veranderende context. De Peopleware-software moet een accelerator voor bedrijfsgroei zijn. Een performant systeem bouwen, vraagt niet alleen gevorderde IT-kennis, maar ook inzicht in de wijze waarop gebruikers ermee zullen omgaan. Bij PeopleWare start ieder nieuw project met een wit blad papier.Zodra PeopleWare een goed zicht heeft op de wensen, geven ze hun visie over het IT-project, denken ze actief mee hoe hun software een meerwaarde kan bieden voor het bedrijf. De toepassing wordt gebouwd door een multidisciplinair team met veel aandacht voor usability en human interface aspecten. Diezelfde werkwijze paste PeopleWare met veel liefde toe voor het platform derozemars.be, de interactieve website die mensen aanmoedigt om tussen 1 en 31 oktober te streven naar 10.000 stappen per dag, individueel, in team of met een bedrijf. Het platform is zeer gebruiksvriendelijk, waardoor iedereen makkelijk kan registreren. Zodra je bent ingeschreven, kan je je stappen via een stappenteller, smartphone of gewoon handmatig met het digitaal platform synchroniseren. Heel leuk is de mogelijkheid om op het dashboard van derozemars.be te volgen hoeveel stappen de deelnemers samen hebben gezet, hoeveel kilometer dat bedraagt en wat jouw persoonlijk aandeel daarin is. Hoe meer kilometers gestapt worden, hoe groter de bijdrage in de strijd tegen borstkanker. Nieuwsgierig? Ga zeker een kijkje nemen op derozemars.be. Geen nood als oktober reeds begonnen is. Je kan op iedere dag van die maand inschrijven en deelnemen aan De Roze Mars.