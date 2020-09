Neem alleen het strikt noodzakelijke mee, maar bezuinig niet op eten. Kun je overnachten in een refuge op basis van halfpension, d...

Neem alleen het strikt noodzakelijke mee, maar bezuinig niet op eten. Kun je overnachten in een refuge op basis van halfpension, dan zijn nuttige en lichte snacks tijdens de inspanning voldoende: energierepen, harde kaas, mix van gedroogd fruit... Er is ook een ruime keuze aan gevriesdroogde trekkingmaaltijden die je zelfs uit de verpakking kunt eten. Proef ze wel van tevoren, ze zijn je enige warme maaltijd gedurende dagen. Denk ook aan thee en instantsoepen. Neem een thermoskan en een drinkfles mee, die je kunt bijvullen in beken. Drink voor je dorst hebt! De Katadyn BeFree (foto) is een compacte en lichte waterfilter die in je broekzak past.