Er gaat veel onderzoeksaandacht naar het - positieve - effect van ontbijten op de prestaties van schoolkinderen. Een deel van de toegeschreven gunstige effecten is ongetwijfeld waar, maar voedingsonderzoek is erg complex. Bovendien wordt veel onderzoek gesponsord door de voedingsindustrie, die veel geld verdient met ontbijtgranen, zogezegd gezonde koekjes en andere producten. Een kritische houding is aangewezen. Het belangrijkste is dat je de kinderen goede voedingsgewoonten aanleert en hen een gevarieerd ontbijt serveert, met meer dan alleen ontbijtgranen en drinkyoghurt.