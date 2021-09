Wie iedere dag wandelt, loopt minder risico op borstkanker. Zo luidt de conclusie van de Amerikaanse Cancer Prevention Study, die 73.615 vrouwen na hun menopauze (gemiddelde leeftijd 62,7 jaar) gedurende 17 jaar ...

Wie iedere dag wandelt, loopt minder risico op borstkanker. Zo luidt de conclusie van de Amerikaanse Cancer Prevention Study, die 73.615 vrouwen na hun menopauze (gemiddelde leeftijd 62,7 jaar) gedurende 17 jaar opvolgde (1992-2009). De onderzoekers zagen een verband tussen lichaamsbeweging en een daling van het risico op borstkanker. Gemiddeld 1 uur wandelen per dag volstond al om het kankerrisico met 14% te doen dalen. Fysiek zeer actieve vrouwen hadden zelfs een 25% lager risico op borstkanker. De onderzoekers suggereren op basis van hun resultaten dat lichaamsbeweging een gunstige invloed heeft op hormoonspiegels, gewicht, suikermetabolisme, insulinegevoeligheid en ontstekingen, allemaal factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van borstkanker na de menopauze. Recreatief wandelen is een zeer toegankelijke vorm van lichaamsbeweging die je gemakkelijk in de dagelijkse routine kunt inbouwen. Voor wie niet houdt van andere sporten, is het zelfs een gedroomd alternatief. Weet je niet hoe eraan te beginnen, schakel dan een wandelcoach in.