Waarom ons logisch verstand het laat afweten in de auto

Hoe komt het dat we massaal onze smartphone blijven gebruiken tijdens het rijden, alle campagnes ten spijt? Dat zelfs bij de rustigste bestuurders de stoppen kunnen doorslaan in het verkeer? Dat elke chauffeur van zichzelf vindt dat hij beter rijdt dan gemiddeld? Het is allemaal de schuld van ons krokodillenbrein, zegt de verkeerspsycholoog.

Het is september, en dat merk je op de weg: de verkeersdrukte neemt zienderogen toe. We doen verwoede pogingen om tijdig op school en werk te geraken en 's avonds weer thuis, maar het lukt helaas niet altijd om de files te omzeilen. Wie pech heeft, staat dagelijks aan te schuiven. Met de nodige wrevel, ergernissen en frustraties tot gevolg. Automobilisten trommelen nerveus met hun vingers op het stuur en claxonneren als hun voorligger niet snel genoeg vertrekt aan het stoplicht. Hier en daar zie je iemand een overvol kruispunt oprijden en daardoor andere weggebruikers blokkeren. Op de snelweg is het oppassen geblazen voor auto's die rechts inhalen of bumperkleven.

