Vincent Seynhaeve is medisch directeur bij Takeda, een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in onder andere geneesmiddelen voor het maag-darmstelsel. Takeda ontwikkelde de applicatie In Their Shoes in samenwerking met artsen en patiënten. "IBD is een probleem waar mensen niet zo makkelijk over praten, het is een taboe. Je krijgt moeilijk uitgelegd wat het betekent om dagelijks tientallen keren naar het toilet te moeten hollen en af en toe te laat te komen", zegt Seynhaeve. Weinig mensen kennen de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, en er is een zekere gêne. "Vaak gaat het om jonge mensen, en de impact op het professionele en privéleven is enorm." Met In Their Shoes ontwikkelde Takeda een tool die toont wat het betekent om met de IBD te leven. Takeda evalueert hoe het de applicatie verder kan uitrollen ten dienste van IBD-patiënten. www.takeda.be