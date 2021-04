Vlamingen kopen vooral een e-bike om 'gewoon fijn' een rondje te fietsen. Voor de lol. Er is hier dan ook een zeer uitgebreid aanbod aan recreatieve e-bikes te koop. Ook hier zien we steeds meer modellen met een middenmotor.

De elektrische toerfietsen kenmerken zich vooral door gemak en comfort. Ze hebben vaak een verende voorvork, verende zadelpen, verstelbare stuurpen, een breed stuur, fijne handvatten, walk assist, een afneembaar display en een demontabele accu. En uiteraard zit er altijd goede verlichting en een goed slot op. De keuze aan framesoorten is groot. Opvallend is dat er steeds meer hoogwaardige recreatieve e- bikes op de markt komen. Die hebben veel moderne techniek aan boord, maar daar betaal je wel een fikse prijs voor. Verende voorvork De vering in een voorvork vindt veelal plaats dankzij een mix van lucht, olie en een stalen veer. De veerweg is meestal maximaal 7 centimeter. Je zult vooral de voorvorken van SR Sun-tour aantreffen op e-bikes. VerlichtingFijn aan een e-bike is dat je de stroom voor je licht uit de accu kunt halen. Maar dat gebeurt dan wel met draadjes en die kunnen stuk. Wat dat betreft is een losse lamp op batterijen eigenlijk handiger. StuurpenEen verstelbare stuurpen is prettig omdat je zo makkelijk jouw ideale zitpositie kan vinden. Bij een verstelbare pen kun je zowel de hoek als de hoogte (zij het beperkt) van het stuur instellen. Derailleur Dit schakelapparaat legt de ketting op het juiste tandwiel. Een derailleur werkt met een stalen veer en wordt bediend met hendels op het stuur via een lange staalkabel.