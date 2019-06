Te veel drinken tijdens het sporten is gevaarlijk: je kunt een watervergiftiging oplopen en die kan fataal eindigen. Voor amateursporters is dorst daarom een veel veiliger leidraad dan voorgeprogrammeerd drinken.

Als je sport bij warm weer, drink je elke 20 minuten het best 300 milliliter. Het is een advies dat je vaak hoort. Maar houdt zo'n standaardvuistregel wel steek? 300 milliliter is veel voor een kleine mens en weinig voor een grote. Bovendien zweet je de ene dag veel, de andere dag weinig. Aan de basis van de aanbeveling ligt angst voor oververhitting gecompliceerd door uitdroging. Afkoeling door de verdamping van zweet is immers het belangrijkste actieve afkoelingsmechanisme van ons lichaam.

...