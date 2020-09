Na borstkanker opnieuw aan het werk gaan is een grote en moedige stap. Pink Ribbon richtte speciaal voor (ex)-borstkankerpatiënten Pink Monday op, een project dat de re-integratie op de werkplek vergemakkelijkt, mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Unique groep.

Onderschat de impact van borstkanker op het beroepsleven niet! Naast de tijd die je nodig hebt om helemaal te herstellen, is het cruciaal dat je een luisterend oor vindt bij je collega's wanneer je behoefte voelt om te praten over wat je overkomen is. Je werkomgeving weet vaak niet hoe te reageren. Er bestaan heel wat misverstanden rond. Om die re-integratie vlot te laten verlopen, geniet het Pink Monday-project zowel financiële als professionele ondersteuning van de Unique groep, een belangrijke speler in de HR-dienstverlening, die focust op uitzendarbeid, werving, selectie en projectoutsourcing. An Aelbrecht, general manager Unique: "Unique kiest ervoor om één project maximaal te ondersteunen en onze keuze viel vier jaar geleden op Pink Monday, temeer omdat dit gekoppeld is aan onze corebusiness. We blijven dit project met veel overtuiging steunen, niet alleen hebben we zelf jaarlijks enkele collega's met borstkanker, we weten ook dat personen herstellende van borstkanker ondersteuning nodig hebben wanneer ze opnieuw aan het werk gaan of op zoek zijn naar een nieuwe job. Terug aan het werk gaan na kanker is een uitdagend proces, dat wij begeleiden door een open dialoog tussen manager en medewerker aan te moedigen. De terugkerende medewerker moet weten wat zij of hij wil, of het nu gaat over het overwinnen van specifieke obstakels, het veranderen van rollen, teams of carrière. Ook het bedrijf heeft bepaalde verwachtingen. Op basis van de wensen, opvattingen en omstandigheden van beide partijen, in combinatie met onze juridische knowhow over wat kan en wat niet, wordt een programma op maat gemaakt. Iedere situatie is anders, met andere noden en vragen. Naast professionele steun bieden we bedrijven die dat wensen tools aan voor het ontwikkelen van een re-integratietraject en stelden we een 'white paper' op in samenwerking met professor Elke Van Hoof, waarin ook Pink Monday vermeld wordt. Samen hebben we het bewustzijn aangewakkerd bij bedrijven dat ondersteuning na kanker zeer wenselijk is. Menselijk kapitaal is het belangrijkste aspect én het kloppend hart binnen elke organisatie."