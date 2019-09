Meer dan 1 op de 10 bejaarden lijdt aan netvliesaftakeling, waardoor hun scherp zicht aangetast raakt. Het is een ernstige aandoening, met zware gevolgen voor het leven. Met meer groene bladgroenten en gele, rode of oranje groenten en fruit op je bord kun je het risico aanzienlijk beperken.

'Waarom zijn wortelen goed voor de ogen?' 'Heb je al eens een konijn met een bril gezien?' Het klassieke grapje om kinderen groenten aan te prijzen, bevat een kern van waarheid. Sommige groenten en fruit zijn inderdaad goed voor de ogen omdat ze stoffen aanvoeren die in hoge concentraties aanwezig zijn in de ogen. Als je er veel van eet, kan dat je ogen beschermen tegen sommige aandoeningen, zoals 'macula- degeneratie'. De macula is de gele vlek in het netvlies en de plek waarmee we scherp zien. Bij de aandoening gaat ze langzaam stuk.

...