Zuurstofradicalen worden afgeschilderd als een gevaar voor de gezondheid en een oorzaak van versnelde veroudering. Het is voldoende reden voor veel mensen om antioxidatieve supplementen in te nemen, die zuurstofradicalen zogezegd onschadelijk maken. Bij overmatige inname zetten die antioxidanten echter evengoed schadelijke mechanismen in werking en kunnen ze bijvoorbeeld bijdragen tot een vergroting en vervetting van de lever, zoals onlangs vastgesteld werd. Je bereikt het omgekeerde van wat je wenste en maakt de zaak misschien nog erger omdat een vervette en vergrote lever kan bijdragen tot stofwisselingsproblemen en kanker. Je neemt de supplementen dus beter alleen op doktersadvies.