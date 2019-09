De manier waarop je voedsel bewaart en klaarmaakt heeft een grote impact op de voedingswaarde. Hoe beperk je het verlies aan vitaminen tot een minimum, als je weet dat ze gevoelig zijn voor licht, lucht, water en warmte?

Goed bewaard

Tijdens het bewaren gaan veel vitaminen verloren. Kies voor verse groenten en fruit als het enigszins kan en gebruik ze zo snel mogelijk na aankoop. Moet je toch bewaren, dan is het de kunst om dat in de best mogelijke omstandigheden te doen.

...