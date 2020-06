De verkoop van visolie-supplementen is big business. Van de vele gezondheidseffecten die aan de voedingssupplementen worden toegeschreven, is een verbetering van het cognitieve functioneren, waaronder het geheugen en d...

De verkoop van visolie-supplementen is big business. Van de vele gezondheidseffecten die aan de voedingssupplementen worden toegeschreven, is een verbetering van het cognitieve functioneren, waaronder het geheugen en de concentratie, een van de bekendste. De impact van visvetzuren, waaronder omega-3, werd uitgebreid onderzocht in tientallen studies bij kinderen en jongeren met ADHD en leerstoornissen, zonder overtuigend bewijs van enig gunstig effect. Sommige studies vinden wel een beperkt gunstig effect, maar dat moet steeds gezien worden in het licht van de tientallen voorgaande resultaten. Als men bestaande studies over de effecten van visolie-supplementen samenneemt in een overzichtsstudie, en ze samen analyseert (meta-analyse), dan is er geen overtuigend effect van visolie bij kinderen met ADHD of leerstoornissen. Ook gezonde volwassenen gebruiken frequent visolie-supplementen - studenten in de blok bijvoorbeeld - maar over het effect ervan op hun leer- of concentratievermogen bestaat geen degelijk onderzoek. Supplementen kunnen je helaas niet door je examens helpen.