Verschraling bedreigt ons voedsel

Onze winkelrekken liggen vol, maar schijn bedriegt. Wereldwijd kweken we steeds meer hetzelfde voedsel en verschraalt het aanbod. Zo brengen we onze eigen voedselveiligheid in gevaar.

Activisten van de protestgroep 'extinction rebellion' die meer actie eisen van regeringen om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit tegen te gaan, London 25 april 2019. © GETTY