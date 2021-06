Het Belgische bedrijf PatientSupportR lanceert de allereerste Europese verhuisdienst voor medische dossiers. Tot nu toe liep die verhuizing niet altijd van een leien dakje en hing ze af van de goodwill en de tijd van artsen, wat ...

Het Belgische bedrijf PatientSupportR lanceert de allereerste Europese verhuisdienst voor medische dossiers. Tot nu toe liep die verhuizing niet altijd van een leien dakje en hing ze af van de goodwill en de tijd van artsen, wat zeker bij chronische patiënten de nodige problemen kan opleveren. In een notendop komt het erop neer dat de patiënt zijn dossier ophaalt bij de huisarts met de smart stick, het bestand thuis omzet naar het formaat van het land van bestemming en zijn globaal medisch dossier op de stick aan zijn nieuwe huisarts bezorgt met het geconverteerde bestand. Die nieuwe huisarts moet het vervolgens importeren in zijn praktijksysteem. Daarvoor volstaan een aantal eenvoudige kopieerhandelingen. Het verhuissysteem van PatientSupportR kost 150 euro en start in eerste instantie tussen België en Nederland. Weldra wordt het ook aangeboden in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje en vervolgens in de andere landen van de Europese Unie. PatientSupportR heeft nog andere diensten in petto, waaronder een slimme vertaaldienst die mensen in staat moet stellen het medisch jargon in hun dossier te begrijpen.