Leven met een groot verlies is moeilijk. Maar hoe doe je dat als de persoon om wie je rouwt, vermist is en vervolgens overleden teruggevonden wordt? Een beklijvend, leerzaam en troostend gesprek met Uus Knops, ervaringsdeskundige én psychiater-psychotherapeut.

In december 2005 werden Uus Knops' broer Casper en zijn studiegenoot Christophe, die samen naar Venezuela waren afgereisd, officieel erkend als vermist. "Het werd zwart voor mijn ogen", getuigt Uus Knops. "Van dat zwart van donkere opeengepakte wolken die een dreigend onweer aankondigen, met flikkerende heillichten in de verte." Na alarmering van de nodige instanties volgden talloze zoekacties. "Golven van paniek wisselden af met moed en hoop. Voeten op de grond, nadenken en alle hens aan dek, hielden we onszelf voor. Geen overspoelende emoties die verlammend werken, want daarmee kregen we onze jongens niet terug."

...