Op maandag 18 januari werd gestart met de vaccinatie van het ziekenhuispersoneel dat het meest blootgesteld wordt aan covidpatiënten. Het was hartverwarmend nieuws voor mensen die al bijna een jaar werken op diensten intensieve zorg en op covidafdelingen. Eindelijk kunnen we hen dankzij vaccinatie beschermen tegen het coronavirus. In het begin van de crisis, in maart 2020, moest het zorgpersoneel wachten op beschermingsmateriaal en maskers. Wekenlang liepen ze een verhoogd risico door een gebrek aan degelijk materiaal. Met de komst van de eerste vaccins is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. We kijken toch allemaal uit naar het einde van de afstandsregels, de heropening van de bedrijven en de heropleving van de economische activiteiten? We snakken allemaal naar onze vrijheid. Voor velen zal dat snakken nog even duren, want eerst komen alle personen met een verhoogd risico op besmetting én op ernstige vormen van covid aan de beurt: de mensen in de woon-zorgcentra, de zorgverleners en de risicopatiënten. Volgens de diverse scenario's die op tafel liggen, kan de hele Belgische populatie gevaccineerd zijn net voor of net na de zomer. Het hangt vooral af van de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden. We duimen heel hard dat er niets misloopt in de komende maanden op het vlak van productie en leveringen. In de tussentijd moet de aandacht erop gericht zijn zo veel mogelijk de angst en de twijfel over de vaccins weg te nemen en mensen te overtuigen van het grote belang ervan om de coronacrisis achter ons te kunnen laten. Die twijfel lijkt gelukkig af te nemen, ook in Franstalig België, waar er meer vaccintwijfelaars zijn. Een enquête van de Luikse ziekenhuizen wees in december 2020 uit dat 9 op de 10 personeelsleden bereid zijn zich te laten vaccineren. Ook bij de bevolking neemt het vertrouwen in de covidvaccinatie toe. We mogen degenen die nog met twijfel worstelen niet in de kou laten staan. We gaan naar hun besognes luisteren en zullen hun de principes van vaccinatie correct uitleggen.