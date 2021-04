Wie ouder is dan 60 jaar en de gewoonte heeft elke namiddag een dutje te doen, presteert op cognitief vlak beter d...

Wie ouder is dan 60 jaar en de gewoonte heeft elke namiddag een dutje te doen, presteert op cognitief vlak beter dan senioren die geen siësta houden. Dutten brengt je geest tot rust en is goed voor het geheugen, de concentratie en het probleemoplossend denken. Het ideale middagdutje doe je tussen 13 en 15 uur en duurt 10 à 30 minuten. Langer dan 30 minuten is niet aan te raden en betekent vooral dat je nachtrust te wensen overlaat.