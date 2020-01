Wanneer we slapen, vinden een heleboel mooie dingen plaats in ons brein. Herinneringen en leerprocessen worden vastgelegd, afvalstoffen verwijderd, enzovoort. Nu blijkt dat microglia, specifieke afw...

Wanneer we slapen, vinden een heleboel mooie dingen plaats in ons brein. Herinneringen en leerprocessen worden vastgelegd, afvalstoffen verwijderd, enzovoort. Nu blijkt dat microglia, specifieke afweercellen, veel van dat werk opknappen. Dat ze infecties bestrijden en dode cellen opruimen, was al langer bekend, maar dat ze actieve verbindingen aangaan met de verbindingen tussen de hersencellen en actief met hun buren communiceren, is nieuwe kennis. Ze ondersteunen zo blijkbaar de gezondheid van die hersencellen en halen verbindingen weg die niet langer nodig zijn. Die actieve rol in de organisatie van ons hersenweefsel wordt geregeld door norepinefrine, een signaalstof die de hersenen activeert (en kan stresseren), maar waarvan de concentratie 's nachts sterk daalt, zodat de microglia in actie kunnen schieten. Voldoende en stressvrij slapen is belangrijk voor ons mentaal welzijn.