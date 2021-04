9.9 Allant+ is de nieuwe benaming van de fiets die Super Commuter werd genoemd.

9.9 Allant+ is de nieuwe benaming van de fiets die Super Commuter werd genoemd.Er is een 9.9 en een 9.9S. Optisch zie je het verschil niet, maar de 9.9 is een reguliere e-bike (maximaal 25 km p/u) en de 9.9S een e-speed bike (tot 45 km p/u).Overeenkomsten tussen beide modellen zijn het OCLV Carbon frame, de Bosch Performance CX- motor met 625Wh accu en de ketting. De accu zit volledig ingebouwd in het frame.De Trek Allant+ 9.9 kost ? 5999 en de 9.9S ? 6599.