• Bel in een rustige omgeving met een goede verbinding. Spreek duidelijk en trager, met een rustige stem.Toon dat je luistert door geluiden te maken of vragen te stellen ('Uhum', 'Begrijp ik het goed dat...'). Probeer stiltes niet te vullen. Denk je zelf even na in stilte? Benoem dat dan ('Interessante vraag, ik denk even na'). • Meer info over eerste hulp bij psychische problemen vind je op rodekruis.be/ehbp. Download gratis de 'Houvast'-app in de Google Play Store of App Store.