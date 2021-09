Chemotherapie vernietigt niet alleen kankercellen, maar ook andere snel delende cellen in het lichaam. De snelst delende cellen zijn haarcellen, die daa...

Chemotherapie vernietigt niet alleen kankercellen, maar ook andere snel delende cellen in het lichaam. De snelst delende cellen zijn haarcellen, die daarom vaak in de klappen delen wanneer een patiënt chemo krijgt. Soms wordt het haar enkel dunner, soms valt het helemaal uit. En bij sommige chemokuren gebeurt er helemaal niets. Het soort medicijn, de dosis en de combinatie met andere medicijnen spelen een rol. Het goede nieuws is dat het haarverlies altijd tijdelijk is: het haar begint opnieuw te groeien na de chemotherapie, hoeveel kuren men ook nodig heeft. Zodra het weer gaat groeien, kunnen er veranderingen zijn in kleur en stijl. De meest voorkomende verandering is dat het nieuwe haar meer krul bevat dan voorheen. Kleurveranderingen zijn zeldzaam.