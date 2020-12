" Weten dat je op ieder moment overvallen kunt worden door een plotse stoelgangnood waarbij je binnen een paar minuten een toilet moet vinden, is bijzonder stressvol voor een IBD-patiënt", zegt Lynn Debrun, voorzitster van de Vlaamse patiëntenvereniging CCV-vzw, die over de jaren zo'...

" Weten dat je op ieder moment overvallen kunt worden door een plotse stoelgangnood waarbij je binnen een paar minuten een toilet moet vinden, is bijzonder stressvol voor een IBD-patiënt", zegt Lynn Debrun, voorzitster van de Vlaamse patiëntenvereniging CCV-vzw, die over de jaren zo'n 5.000 leden telde. "Vergeet niet dat IBD vaak start op jonge leeftijd. Als de ziekte je al toelaat om te werken, is de impact op het professionele leven groot." Debrun is blij met het initiatief In Their Shoes en de bewustwording die erdoor ontstaan is bij de personen die het uittestten. "Het zou goed zijn om ook werkgevers de app te laten gebruiken", suggereert ze. Dat werknemers in coronatijden worden aangemoedigd om thuis te werken, is wel een lichtpunt voor IBD-patiënten. "Het neemt veel stress weg, want er is altijd een toilet in de buurt." Bij de voortdurende zoektocht naar een toilet 'in de buitenwereld' helpt een toiletpas. Dat is een pasje dat mensen met chronische darmproblemen toegang moet verlenen tot alle toiletten, in winkels, horeca, enzovoort. "Die toiletpassen zijn nog te weinig bekend, en daarom voeren we er actie rond", verduidelijkt Debrun. "Met de nieuwe nationale toiletpas hopen we vooral op meer bekendheid en meer begrip. Dat veel zaken gesloten zijn tijdens de coronacrisis, waardoor nog minder toiletten toegankelijk zijn, dwingt veel IBD-patiënten nog verder in een isolement." www.ccv-vzw.be