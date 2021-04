Dat hij weleens een vlieg wilde zijn tijdens een van diens therapiesessies, vertrouwde experimenteel psycholoog Gert Storms toe aan relatie- en gezinstherapeut Peter Robert, een collega-hoo...

Dat hij weleens een vlieg wilde zijn tijdens een van diens therapiesessies, vertrouwde experimenteel psycholoog Gert Storms toe aan relatie- en gezinstherapeut Peter Robert, een collega-hoogleraar aan de KU Leuven. En de kiem voor hun gezamenlijke boek Therapeuten Verhalen was gelegd. Ze interviewden 17 ervaren therapeuten met diverse oriëntaties over hun persoonlijke achtergrond, opleiding, beroepskeuze en - vooral - wat hun beroep met hen doet. De getuigenissen maken je deelgenoot van de uiteenlopende leerrijke, verrijkende, ontroerende of aangrijpende ervaringen die deze therapeuten te beurt vielen en hen als zorgprofessional én als mens veranderden. In het laatste hoofdstuk reflecteert Peter Robert zelf op de verhalen en deelt hij eigen ervaringen. Een intrigerend boek, dat meteen nog eens duidelijk maakt dat 'de' therapeut niet bestaat.