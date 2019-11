De Japanse visgerechten sushi en sashimi passen perfect tussen Hollandse maatjes, ceviche, carpaccio of tartaar van vis - bereidingen die zeer terecht hun plaats gevonden hebben op onze tafels.

Sushi en sashimi zijn beide bereidingen van rauwe vis, doorgaans in plakjes van enkele millimeter tot bijna een centimeter dik. De juiste dikte hangt af van de vissoort en de kwaliteit van het vlees. Bij sashimi liggen de plakjes zonder andere ingrediënten op een plank en dip je ze eventueel in sojasaus voor je ze eet. Onder de benaming sushi gaan een heleboel bereidingen en combinaties van ingrediënten schuil, maar in essentie bestaat sushi uit een visplakje ges...