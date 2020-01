Sommige mensen klagen over hoofdpijn, vermoeidheid, jeuk, misselijkheid, pijn op de borst of andere vage klachten wanneer ze blootgesteld worden aan elektromagnetische stra...

Sommige mensen klagen over hoofdpijn, vermoeidheid, jeuk, misselijkheid, pijn op de borst of andere vage klachten wanneer ze blootgesteld worden aan elektromagnetische stralen, zoals wifi. De klachten zijn reëel, maar het oorzakelijke verband met wifi werd nog nooit aangetoond. Plaats die mensen in een omgeving waar alle wifi is uitgeschakeld en vertel hen dat dat niet zo is, dan ontwikkelen ze evenveel klachten als in een omgeving met wifi. Ook werd vastgesteld dat omwonenden van een nieuwe gsm-mast klachten ontwikkelden terwijl de antennes op de mast nog niet operationeel waren. Wetenschappers vermoeden dat hier een nocebo-effect speelt: de klachten zijn te wijten aan de overtuiging dat iets gevaarlijk is, terwijl dat niet zo is. Dat alles neemt niet weg dat de klachten wél reëel zijn. Ze hebben alleen een andere oorzaak, zoals hevige ongerustheid.