De Roze Mars is geen typisch wandelevenement dat op één dag plaatsvindt, maar een engagement dat je als individu voor een hele maand aangaat, en waar je vanop eender welke locatie aan kan meedoen. Iedere stap die je zet tussen 1 en 31 oktober telt. Registreer jezelf, je team of bedrijf voor De Roze Mars 2020 en stap als B...

De Roze Mars is geen typisch wandelevenement dat op één dag plaatsvindt, maar een engagement dat je als individu voor een hele maand aangaat, en waar je vanop eender welke locatie aan kan meedoen. Iedere stap die je zet tussen 1 en 31 oktober telt. Registreer jezelf, je team of bedrijf voor De Roze Mars 2020 en stap als Breast Friend, met ambassadeur Olivia Borlée, mee in de strijd voor meer lichaamsbeweging en tegen borstkanker. De Roze Mars is een initiatief van Pink Ribbon en P&V Groep. In de editie van 2019 marcheerden deelnemers 6,4 keer de wereld rond, ofwel 255.563 kilometer. Dit jaar willen de organisatoren maar liefst 10 keer onze aarde ronden. Executive Director Brigitte Vanderveren: "We nodigen iedereen uit om elke oktoberdag 10 000 stappen te zetten. Die uitdaging aangaan is goed voor de projecten die Pink Ribbon dankzij jouw deelname kan financieren, maar ook voor jezelf. Eén op drie kankers kunnen vermeden worden met een gezonde levensstijl. Voldoende beweging is daarin een essentieel onderdeel." Vanderveren: "In principe kan iedereen deelnemen, zeker ook vrouwen die zelf lijden aan borstkanker. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om je als team in te schrijven. Met enkele collega's op je werk, je buren, een groep vrienden of familieleden. Tot in oktober!" Praktisch Individuen en groepen met minder dan 4 leden betalen ?8 per deelnemer. Groepen en bedrijven met 4 of meer leden betalen ?6 per deelnemer.Inschrijven met je bedrijf kan dus al vanaf ?24, waarmee je tot 4 personen kan inschrijven. Elke extra inschrijving kost ?6. Word Breast Friend!schrijf je in op www.derozemars.be