Wat helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid om een bevredigend, hoopvol leven te leiden? In PhotoVoice-projecten vertellen zij het met foto's aan elkaar én de samenleving.

We doen het allemaal: wat we in ons leven belangrijk vinden op de lichtgevoelige plaat vastleggen en delen met anderen. Foto's zijn nu eenmaal een leuke, creatieve manier om onze verhalen te vertellen. En soms zeggen ze ook gewoon meer dan woorden of zijn ze eenvoudig nodig om een realiteit helemaal te vatten. Dat hebben ook de reclamejongens en nieuwsverslaggevers begrepen. Zonder beeld komt een gesproken boodschap minder sterk binnen. En zelfs als de boodschap maar weinig gehoord wordt, is er altijd nog het beeld, dat op je netvlies kleeft, aan je emoties appelleert en je beïnvloedt in je denken en doen.

