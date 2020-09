Een hippe sportoutfit die tegelijkertijd comfortabel en elegant is motiveert vrouwen niet alleen om vaker fysiek actief te zijn, maar geeft ze ook een goed gevoel. Voormalige topatletes en ontwerpsters van het Pink Ribbon lintje 2020 Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée willen met hun mooie sportkledij zoveel mogelijk vrouwen in beweging krijgen.

Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée, sinds jaar en dag vriendinnen, schrokken er niet voor terug om enkele jaren geleden een eigen sportkledinglijn te starten, naast de internationale mastodonten zoals Adidas, Reebok en Nike. "We wilden iets anders, iets meer fashionable", steekt Elodie Ouedraogo van wal. Een eigen zaak uit de grond stampen in een al verzadigde markt van sportkledij was een sprong in het onbekende, maar eentje waar beiden vastberaden voor kozen. "De werkdruk is hoog, er was aanvankelijk ook veel onzekerheid, maar we zijn wel wat gewoon", vertelt Olivia Borlée, daarmee verwijzend naar hun topsportcarrière. "De mentale kracht die je nodig hebt als topsporter helpt ons nu om voluit voor ons eigen merk te gaan", stelt ze. Dat eigen merk kreeg de naam 42|54, naar de tijd waarmee beiden op de Olympische Spelen van 2008 in Peking goud wonnen op de 4 x 100 meter, samen met Kim Gevaert en Hanna Mariën. De sportkledij ontwerpen ze zelf, en ze dragen die ook als ze niet sporten. "Vrouwen willen er ook modieus uitzien met comfortabele kledij", klinkt het. "We willen kledij ontwerpen die vrouwen ook buiten het sporten willen dragen." Met 42|54 spelen ze in op een trend die in het buitenland al goed zichtbaar wordt: chique streetwear waarmee je rondjes wil lopen in het park, een terrasje wil doen of je kinderen van school kan afhalen. De ontwerpen tekenen ze grotendeels zelf en voor de stoffen speurden ze het land af op zoek naar de juiste texturen en kwaliteit. "De stoffen moeten kwalitatief perfect zijn en goed voelen", zegt Elodie. "En ze zijn vaak Belgisch." Beide atletes kiezen met dezelfde trots Belgische kwaliteitsstoffen, zoals ze weleer de Belgische driekleur verdedigden. Om de collectie voor iedereen betaalbaar te houden, gebeurt de productie wel buiten Europa, in Tunesië. De fabriek waar de sportkledij gemaakt wordt, werkt op een ethische manier, daar waken ze over. Overigens financierden Olivia en Elodie ook alles zelf, elk voor de helft. Na vier jaar hard werk zijn ze erin geslaagd een nieuwe lijn van multifunctionele sportkledij in de markt te zetten, met veel wit en zwart, soms felroze of paars, vrouwelijk en eigentijds. De kledij is in België voorlopig vooral te koop via de website www.4254sports.com, naast een beperkte collectie in enkele winkels. Internationaal mag het merk bekende winkels als SKP Beijing, Artifacts en de keten van fitnessgoeroe Tracy Anderson tot hun klanten rekenen. "De afgelopen zomer hadden we ook een pop-up in Knokke", vertelt Elodie enthousiast. "Het was heel fijn om onze klanten persoonlijk te ontmoeten." Voor beiden is het heel belangrijk dat 42I54 een inclusief merk is. Elke vrouw moet in de collectie iets kunnen vinden waar ze blij van wordt. "We willen dat vrouwen zich goed voelen om te sporten, ook als ze geen atletische maten hebben", klinkt het. Op de website van het nieuwe sportmodelabel valt dit meteen op. Zelf zijn beiden opvallend afwezig op de website. "We willen niet in de kijker lopen, maar vrouwen in de spotlights zetten via onze kledinglijn." Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo zijn vrouwen met missie. Ze waren dan ook meteen bereid om het nieuwe lintje te ontwerpen voor Pink Ribbon. "Als je gezond bent, lijkt alles vanzelfsprekend", vertelt Elodie. "Tot je met een vreselijke ziekte als kanker geconfronteerd wordt en ineens beseft dat het leven eindig is." Beiden kennen als geen ander de enorme impact van een actieve levensstijl op het mentale welzijn. Mentale kracht is onontbeerlijk om een ziekte als kanker te overwinnen. Olivia Borlée is zelf ook meter van De Roze Mars. De hele maand oktober kan je met haar de wereld rondstappen. Individuen, teams en bedrijven kunnen inschrijven en meestappen, door hun smartphone of activity tracker te verbinden aan de website/het platform van De Roze Mars (info op www.derozemars.be). Met het inschrijvingsgeld zal het Pink Ribbon Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, concrete projecten financieren om de zorgverlening aan borstkankerpatiënten en hun levenskwaliteit te verbeteren.Gevraagd naar wie op het idee kwam voor het sobere mooie lintje, dat een roze sportveter voorstelt, volgt alleen een allervriendelijkste glimlach. Het zijn twee handen op één buik.