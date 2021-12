Door het vele thuiswerken in combinatie met de alomtegenwoordige smartphone treedt bij steeds meer Belgen een soort digitale moeheid op. 2 op de 5 volwassenen raken online overprikkeld, blijkt uit een enquête b...

Door het vele thuiswerken in combinatie met de alomtegenwoordige smartphone treedt bij steeds meer Belgen een soort digitale moeheid op. 2 op de 5 volwassenen raken online overprikkeld, blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgen in opdracht van de Deense speelgoedfabrikant Lego. Mensen zoeken manieren om mentaal tot rust te komen. Meer dan de helft doet dat door films of series te bekijken, anderen lezen een boek, luisteren naar muziek of doen aan sport. De fabrikant van de iconische bouwblokjes wil dat lijstje graag aanvullen met blokkendozen voor volwassenen. Door het in elkaar knutselen van een bloemenboeket, een vleugelpiano of een Ferrari kom je volgens Lego in een ontspannende focus. Op die manier speelt de fabrikant handig in op een nood waar psychiaters al langer op hameren: spelen, een thema dat de Amerikaanse psychiater Lenore Terr, auteur van het boek Why Adults Need to Play, in 1999 onder de aandacht bracht. De kleurboeken voor volwassenen die we al enkele jaren kennen, krijgen voortaan concurrentie van de Deense blokkendozen.