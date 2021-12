Spaarlampen bevatten in tegenstelling tot gloeilampen een kleine hoeveelheid kwik. Kwik verdampt en is giftig. Een gebroken spaarlamp ruim je daarom beter voorzichtig op.

Toegegeven, de hoeveelheid kwik die vrijkomt als een spaarlamp breekt, is zeer beperkt. Ter vergelijking: een koortsthermometer bevat 1.000 keer meer kwik dan een spaarlamp. Dat neemt niet weg dat je een gebroken spaarlamp altijd voorzichtig moet opruimen, zeker met kleine kinderen of met huisdieren in de kamer. Als een brandende spaarlamp breekt, komt er meteen wat kwikdamp vrij, die bovendien kleurloos en geurloos is. Breekt een niet-brandende lamp, dan belanden er kleine kwikdruppeltjes in de omgeving, maar ook die verdampen snel. Voor volwassenen is het inademen van deze minuscule hoeveelheden kwikdamp vrijwel zonder risico, toch niet als slechts 1 spaarlamp sneuvelt. Toch is het beter om de blootstelling aan kwikdamp te beperken. Het antigifcentrum geeft volgende tips voor als een spaarlamp breekt. 1. Doe andere personen en huisdieren de kamer verlaten. 2. Verlucht de kamer 5 tot 10 minuten alvorens de gebroken lamp op te ruimen. 3. Gebruik nooit een stofzuiger. 4. Draag rubberen handschoenen om de brokken te verzamelen. 5. Stop de brokken in een afgesloten recipiënt, bijvoorbeeld een plastic zak. 6. Verlucht de kamer na het opruimen nog enkele uren. 7. Deponeer de zak met brokstukken niet in de vuilnisbak, maar breng die naar het containerpark of een winkel (recupel) die defecte lampen inzamelt. 8. Was je handen met water en zeep.