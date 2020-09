Gedurende de hele maand oktober kan je deelnemen aan De Roze Mars, samen met meter Olivia Borlée. Je schrijft je in op de website derozemars.be en streeft naar 10.000 stappen per dag. Hoe dichter bij het doel, hoe beter. In 2020 wil Pink Ribbon samen met alle dee...

Gedurende de hele maand oktober kan je deelnemen aan De Roze Mars, samen met meter Olivia Borlée. Je schrijft je in op de website derozemars.be en streeft naar 10.000 stappen per dag. Hoe dichter bij het doel, hoe beter. In 2020 wil Pink Ribbon samen met alle deelnemers minstens 10 keer de wereld rondstappen in de strijd tegen borstkanker. Je kan inschrijven als individu, met een team of als bedrijf. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen de ziekte. Bovendien kan je je eigen vooruitgang volgen op het platform van derozemars.be, dankzij de vernuftige software van ontwikkelaar PeopleWare. PeopleWare is gespecialiseerd in software-ontwikkeling op maat voor doorgaans grote bedrijven, maar werkte met veel liefde het interactief platform uit voor Pink Ribbon vzw. Marc Schijvaerts, directeur van PeopleWare: "We hebben dit project doelbewust gekozen, omdat we ons steentje willen bijdragen aan de samenleving. Iedereen kent wel iemand met borstkanker, ook in onze organisatie. PeopleWare wil meewerken aan de strijd tegen borstkanker. Veel kleine druppeltjes zorgen samen voor veel impact." Met de ontwikkeling van het platform derozemars.be is PeopleWare overigens niet aan zijn proefstuk toe. "We steunen dit project al enkele jaren met veel overtuiging," klinkt het.