Veel, vooral oudere, Belgen slikken slaapmedicatie. Een van de populairste middelen is zolpidem, dat werkt als kortwerkend inslaapmiddel. Zolpidem is geen benzodiazepine, maar een zogenaamd Z-medicijn. De risico's van beide groepen slaapmiddelen zijn dezelfde. Zolpidem heeft echter nog een specifieke bijwerking: sommige gebruikers vertonen 'complex sleep behaviour'. Onder die omschrijving verstaat men eigenaardige fenomenen in de slaap, zoals slaapwandelen, half slapend met de wagen rijden, winkelen (sleep-shopping), eten..., vaak met totaal geheugenverlies over die periode. Het gedrag stelt zich wanneer bepaalde delen van de hersenen 'slapen' en andere delen 'wakker' zijn op hetzelfde moment, en is niet zonder risico. In principe hoor je slaapmiddelen niet langer dan 2 weken te gebruiken, maar sommige mensen raken er moeilijk vanaf en slikken de pillen chronisch. Anderen slikken zolpidem overdag vanwege een zeker euforisch effect. Ze moeten in het bijzonder beducht zijn voor deze eigenaardige fenomenen, waarvan slaapwandelen wellicht het bekendst is. In de Verenigde Staten kreeg de bijsluiter van zolpidem een 'black box'-waarschuwing. Dat is een ingekaderde en zeer opvallende waarschuwing die naar de mogelijkheid van 'complex sleep behaviour' verwijst.