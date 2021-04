Het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt, heet officieel SARS-CoV-2: 'Severe Acute Respiratory Syndrome, CoronaVirus-2' (letterlijk: ernstige acute luchtwegaandoening, coronavirus 2)....

Het coronavirus dat de wereld in zijn greep houdt, heet officieel SARS-CoV-2: 'Severe Acute Respiratory Syndrome, CoronaVirus-2' (letterlijk: ernstige acute luchtwegaandoening, coronavirus 2). De '2' doet vermoeden dat er ook een SARS-CoV-1 bestaat. Die voorganger, SARS-CoV-1, veroorzaakte in 2003 een uitbraak van een nooit eerder beschreven ernstige longaantasting in China en omringende Aziatische landen en maakte ongeveer 8.000 slachtoffers. De nieuwe ziekte werd SARS genoemd. SARS-CoV-1 geraakte dankzij drastische quarantainemaatregelen en isolatie van patiënten niet verspreid over de rest van de wereld. Er waren diverse vaccins in ontwikkeling, maar het virus bleek na die ene golf verdwenen, waarop de vaccinontwikkeling gestaakt werd. SARS-CoV-2 blijkt van een ander kaliber en is hardnekkiger, zo weten we nu. De luchtwegziekte kreeg ook een andere naam: Covid-19: coronavirus disease 19 (19 verwijst naar 2019, toen ze voor het eerst opdook).