Gebaseerd op bevindingen uit eigen en ander onderzoek is gezondheidseconoom Lieven Annemans ervan overtuigd: we kúnnen het geluk vinden, niet door er naarstig naar te zoeken, maar door er samen aan te werken. "Want gelukkig zijn, dat doe je niet alleen, dat doe je samen", benadrukt professor Annemans, zonder moraliserend te willen klinken. Met zijn verhelderende inzichten, praktische tips en adviezen in Geluk vinden zonder het te zoeken wil hij vooral hefbomen blootleggen om onszelf en elkaar gelukkiger te maken - thuis, op het werk en in de samenleving. Hij zoomt in op het ABC van geluk en de kleine en grote dingen in het leven die mee ons ware geluk bepalen. Om meteen ook te tonen hoe we er als individu, samenleving of beleid vat op kunnen hebben. Een inspirerend 'wij'-boek om samen ons geluksniveau op te krikken.